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برلمان

فؤاد أباظة: ملتزم حزبيا بالترشح في رئاسة لجنة الشئون العربية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قال النائب احمد فؤاد اباظة، انه ملتزم حزبيا بترشيحات حزب مستقبل وطن فيما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية، سواء دفع الحزب به او بغيره  في رئاسة لجنة الشئون العربية .

وقال أباظة ، في بيان صحفي اليوم ، إن انتماءه الحزبي يجعله يثق في اختيارات الحزب، خاصة انه يضم كفاءات من مختلف الفئات والتخصصات ، ومن سيقع عليه الاختيار سيسانده الجميع ، مشيرا الي انه يمتلك خبرات كبيرة داخل مجلس النواب، مثل دائرة ابو حماد لمدة 25 عاما وهذه هي المدة السادسة، وهو ما يؤهله لرئاسة اللجنة .

وأشار أباظة ، الي ان مجلس النواب الحالي يمتاز بالتنوع الحزبي ، وتمثل الاحزاب فيه الغالبية العظمي وهو ما سيثري الحياة النيابية ويجعل المجلس الحالي واحد من افضل البرلمانات .
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