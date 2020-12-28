فؤاد أباظة: ملتزم حزبيا بالترشح في رئاسة لجنة الشئون العربية

قال النائب احمد فؤاد اباظة، انه ملتزم حزبيا بترشيحات حزب مستقبل وطن فيما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية، سواء دفع الحزب به او بغيره في رئاسة لجنة الشئون العربية .





وقال أباظة ، في بيان صحفي اليوم ، إن انتماءه الحزبي يجعله يثق في اختيارات الحزب، خاصة انه يضم كفاءات من مختلف الفئات والتخصصات ، ومن سيقع عليه الاختيار سيسانده الجميع ، مشيرا الي انه يمتلك خبرات كبيرة داخل مجلس النواب، مثل دائرة ابو حماد لمدة 25 عاما وهذه هي المدة السادسة، وهو ما يؤهله لرئاسة اللجنة .





وأشار أباظة ، الي ان مجلس النواب الحالي يمتاز بالتنوع الحزبي ، وتمثل الاحزاب فيه الغالبية العظمي وهو ما سيثري الحياة النيابية ويجعل المجلس الحالي واحد من افضل البرلمانات .