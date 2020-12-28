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أخبار العالم

قرار عاجل من الإمارات بشأن التأشيرات السياحية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:01 م
الإمارات
الإمارات
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محمد عثمان
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تمديد استخراج التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي بدون أي رسوم حكومية نظرًا لإغلاق بعض الدول مطاراتها.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن دولة الإمارات حاليًا لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية، وذلك نظرًا لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها. 

وبحسب الصحفية، فإن القرار جاء تسهيلًا على زوار دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام به.

وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار دولة الإمارات والسياح ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.
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