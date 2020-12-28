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بين الناس

رئيس القابضة للمياه يشيد بأداء شركة مياه البحيرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:03 م
ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
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مصطفى كرم
أرسل  المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برقية شكر إلى المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحيرة ولجميع العاملين بها على المجهود المبذول خلال فترة سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد. 

وأثنى المهندس ممدوح رسلان على تعاون شركة مياه البحيرة مع شركات المياه الأخرى في باقي المحافظات بتبادل ونقل الخبرات التي تساهم في توفير الخدمات للمواطنين. 

وحرص المهندس محمد سعيد نشأت على توجه الشكر   للمهندس ممدوح رسلان على اهتمامه الدائم على تحفيز العاملين بالشركة والشركات الأخرى لتقديم الخدمات للمواطنين. 


وكانت  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نظمت  بالتعاون مع قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، "دورة إدارة الأزمات والتفاوض" لعدد 30 شابا من منسقي أندية التطوع وفرق الجوالة، بمدريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات برئاسة الوزراء، واللواء دكتور حسام انور المشرف علي البرنامج باكاديمية ناصر العسكرية، وعدد من القيادات والتنفيذيين بقطاع أزمات رئاسة مجلس الوزراء.

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.



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