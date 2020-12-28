غلق 4938 محلا.. التنمية المحلية: التشديد على منع احتفالات رأس السنة بالمحافظات |فيديو

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية ، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أكد للمحافظين، ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك حرصًا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة، وربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء.





وأضاف خالد قاسم "المحال التي تم غلقها حوالي 4938 محلًا و34 سوقًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للغلق"، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على ارتداء الكمامات في المحال ووسائل النقل أو داخل المصالح الحكومية أو داخل دواوين المحافظات.





كان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أعلن غلق 11 ألفا و608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا)؛ وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.





جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي اليوم الاثنين من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



