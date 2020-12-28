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أخبار البلد

رئيس الوزراء يناقش مقترحات تحفيز تصدير السيارات المُصنعة محليا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز تصدير السيارات المصنعة محليًا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتشجيع صناعة السيارات محليًا، والوصول إلى صيغة متكاملة لبرنامج يسهم في دعم هذه الصناعة، وتعميق التصنيع المحلى، إلى جانب التوسع في تصدير السيارات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والتي تتضمن العمل على اتاحة المزيد من المحفزات لجذب الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع السيارات للعمل في مصر، على أن يكون جزء من إنتاجها بغرض التصدير.

من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المقدمة من إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات حول دعم صناعة سيارات الركوب والسيارات التجارية، والحوافز التصديرية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، إلى البرنامج المقترح لتحفيز تصدير السيارات المصنعة محليًا، والذى يأتي تعظيمًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، وما هو متاح على أرض مصر من شركات أجنبية ومحلية عاملة في هذا المجال تتمتع بخبرات واسعة يمكن أن تطور أعمالها بصورة أفضل في ظل هذا البرنامج الجديد المقترح.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء باستكمال دراسة تفاصيل البرنامج المقترح لتحفيز تصدير السيارات المصنعة محليًا، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والتواصل مع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال للاستماع إلى مقترحاتهم حول هذا البرنامج، سعيًا للوصول إلى صورة نهائية لهذا البرنامج الذى سيكون له مردود كبير على التوسع في تصدير السيارات المصنعة محليًا، بهدف تطبيقه على مختلف الشركات الراغبة.
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