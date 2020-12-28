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أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لفترة أخرى. 

وأضاف أحمد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هي من تدفع الناس الي عدم الذهاب للمرور خوفا من اصابتهم؛ مرددا: « وزير الداخلية محترم ويستجيب دائما الي المواطنين».

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن بقِاء 72 ساعة فقط على انتهاء مهلة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.

وناشدت الوزارة مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد الذي ينتهي أخر ديسمبر الجاري دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى انه تيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية ( https://moi.gov.eg/ ).

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق بمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 31 /12 /2020.
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