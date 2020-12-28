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برلمان

سياحة البرلمان تطالب بتشديد إجراءات مواجهة كورونا تجنبا لمزيد من الخسائر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:03 م
النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى
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القسم السياسي
علّق النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة السياحية بمجلس النواب، على تصريحات نائب وزير السياحة والآثار بشأن تحقيق  مصر أعلى معدل زيارات للسائحين السبت الماضى، قائلًا "الدولة تتعامل بشكل جيد وملحوظ مع الملف السياحي خاصة في تلك الفترة التي نشهد بها انتشارا لفيروس كورونا حول العالم".


وأوضح "صدقى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هناك اقبالا ملحوظا من قبل السائحين على العديد من المقاصد السياحية خاصة الغردقة ومرسى علم، منوهًا إلى أن الحكومة تعمل على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين.


وأضاف رئيس اللجنة السياحية بمجلس النواب، أن تحقيق مصر لأعلى معدل زيارات للسائحين يعتبر أمرا جيدا ولكن لابد من مشاهدة الاحصائيات التي تؤكد على ذلك، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية نشهد انتشار فيروس كورونا مرة أخرى مما تسبب في توقف حركة الطيران في العديد من الدول.


وتابع: "يجب أن نلتزم بتوفير كافة الاجراءات الاحترازية خاصة مع السائحين لتجنب حدوث خسائر".


يذكر أن غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أكدت أن مصر حققت أعلى معدل زيارات سائحين السبت الماضي ، منذ  استئناف الحركة السياحية خلال فترة فيروس كورونا ، ويؤكد ذلك أن مقصدنا فى غاية الاهمية لكافة السائحين ، خاصة البحر الاحمر وجنوب سيناء.


وأضافت "شلبي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن ازمة جائحة كورونا عالمية، وتضرر منها بشدة القطاع السياحي العالمي، وهناك عدة إجراءات مصرية  لتقليل حجم خسائرها .
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