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فن

بعد إصابته بـ كورونا .. كريم فهمي يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:58 م
كريم فهمى
كريم فهمى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان كريم فهمى تعليقا جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، موجها رسالة قوية الى جمهوره. 


وقال كريم : "تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي انا شايفه، انا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفاءلوا ، كفاية نشر اخبار سلبية، (اتفاءلوا بالخير هتلاقوه   والعمر لو يجري الحقوه  وسدوا باب مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه".
 

وقال كريم فهمى فى مداخلة هاتفية ببرنامج The Insider :"ان حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليست سهلة كما يتخيل البعض.
 

وأضاف: ان الاعراض تختلف من شخص الى اخر وكانت الاعراض التى اصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان فى الزور وسعال.
 

وأوضح كريم : نصيحتى للمصابين الا يخافوا من الفيروس ولكن عليهم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبروتوكول العلاج الذى اقرت به وزارة الصحة. 


يذكر ان كريم فهمى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو" والذى من المتوقع ان يعرض فى العام الجديد وهو يتحدث عن عقلة الاصبع.  
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