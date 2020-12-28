التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.. ندوة لطلاب المدارس في مطروح

نظم ت عليم مطروح بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الإثنين، ندوة توعية لطلاب المدارس بحضور عاطف سلامة وكيل الوزارة والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، والعقيد مصطفى ناصر مفتش بمنطقة مطروح لمكافحة المخدرات وسط إجراءات احترازية محكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .









وتهدف الندوة لتوعية الطلاب بمخاطر تعاطى المخدرات وأهمية مكافحتها وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في إطار الجهود المشتركة للمحافظة علي النشء.





ورحب وكيل الوزارة بضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مشيدا بالدور الهام الذى يقوم به كافة العاملين بها في مواجهة مافيا تجار المخدرات إضافة إلي التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم ندوات تبصيرية لرفع الوعى المجتمعى بخطورة التعاطى والإدمان لدي طلاب المدارس والذين يمثلون نواة مشرفة لمستقبل وطننا الغالي مصر.





وأوضح مفتش مكافحة المخدرات للطلاب خلال الندوة تأثير تعاطيها على الفرد والمجتمع مؤكدًا أهمية التوعية بأضرار المخدرات وارشاد الطلاب وتبصيرها بالتأثيرات السلبية والخطيرة لها على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع.





من ناحية اخرى ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الإجتماع الأول مع اللجنة المحلية المشرفة علي برنامج التغذية المدرسية والتي تم تشكيلها بتعليم مطروح لأول مرة بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير عام هيئة التأمين الصحي بالمحافظة والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و محمود مدير التغذية بتعليم مطروح ومندوبي مديرية الصحة والطب الوقائي والتموين وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة.





وتناول الاجتماع استعراض التعاقدات الخاصة بتوريد الوجبات الغذائية المطهية والجافة للطلاب بكافة المراحل التعليمية ومطابقتها للمواصفات الفنية القياسية وتوافر عوامل السلامة والأمان حرصًا علي صحة أبنائنا الطلاب.





وأوضح مدير التغذية خلال الإجتماع الفئات الطلابية المستحقة للوجبات الغذائية المطهية لطلاب مدارس التربية الخاصة وفصولها الملحقة بالإضافة إلي الجافة منها للمدارس الابتدائية والمجتمعية وبراعم رياض الأطفال.





وأكد وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ستكون اللجنة مختصة بأعمال المتابعة والإشراف علي استلام الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفنية وفقا لتقارير الصحة والتأمين الصحي ثم رصد إجراءات التوزيع بكافة مدارس مطروح .