البدء في أعمال رد الشيء لأصله بشوارع دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجلسة مجلس المحافظين المنعقدة أمس بشأن قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق برد الشئ لأصله ، بأنه سيتم داخل محافظة دمياط من خلال لجنة محايدة.

كما أشارت الى الخطة الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.





أوضحت محافظ دمياط ، انها طالبت مدير إدارة المرور بالاستعداد التام لبدء تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من ٢٠ سنة، موجهة باختيار مكان مناسب لاستلام وتخريد هذه السيارات لاستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية...





كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها اليوم ، الى رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المرافق ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ،بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للتعديات على الطريق وجميع المخالفات، و حصر الطرق التى يتطلب تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بها ورصفها وأيضًا الإشراف على عملية تنظيم العمل بالتناوب بما لا يضر بمصلحة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و أخيرًا تكثيف الجهود لبحث كافة الشكاوى التى يتقدم بها المواطنين عبر الوسائل المختلفة و العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ هذه الأعمال على وجه أكمل.