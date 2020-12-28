ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سكان الزمالك يناشدون المسئولين عودة المياه: ريحة الحي بقت كريهة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:34 م
كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام المناوي أحد سكان حي الزمالك، إن المياه انقطعت عن شوارع الزمالك منذ عدة أيام؛ موضحا أنه لليوم الثالث على التوالي يوجد انقطاع تام للمياه رغم ان اغلب سكان الحي من كبار السن.
 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « بقالنا 3 ايام مشفناش قطرة مياه، ماسورة المياه انكسرت ولم يستطيعوا ان يصلحوها حتى الآن».


واستنكر المناوي، انتشار الروائح الكريهة في الحي بسبب انقطاع المياه؛ منوها بأنه ترك منزله منذ انقطاع المياه .


ووجه المناوي حديثه لمسئولي شركة المياه: «محدش يطلع على الهوا يقولي ان المياه رجعت مفيش الكلام ده .. نفق ابو الفداء غرقان ميه بسبب الماسورة المكسورة». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد موقع كسر ماسورة سكة الوايلي.. ويوجه بسرعة الإصلاح

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

تفريغ ماسورة مياه صرف أعلى كوبرى القناطر التسعة في الشرقية .. شاهد

أهالي منطقة الزمالك يشكون استمرار قطع المياه بالمنطقة

ترشيحاتنا

رسميا.. تصعيد مدرب 99 لجهاز فريق الإسماعيلي الأول

مطالبا بالاعتذار لهم.. أحمد موسى: وقوف سكان الزمالك أمام سيارات المياه مشهد غير مقبول

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة

حالة سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ مجدي صبحي بعد إصابته بفيروس كورونا

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل 10 صور تكشف عن أناقة يسرا

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون