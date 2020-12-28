سكان الزمالك يناشدون المسئولين عودة المياه: ريحة الحي بقت كريهة

قال الدكتور هشام المناوي أحد سكان حي الزمالك، إن المياه انقطعت عن شوارع الزمالك منذ عدة أيام؛ موضحا أنه لليوم الثالث على التوالي يوجد انقطاع تام للمياه رغم ان اغلب سكان الحي من كبار السن.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « بقالنا 3 ايام مشفناش قطرة مياه، ماسورة المياه انكسرت ولم يستطيعوا ان يصلحوها حتى الآن».









واستنكر المناوي، انتشار الروائح الكريهة في الحي بسبب انقطاع المياه؛ منوها بأنه ترك منزله منذ انقطاع المياه .









ووجه المناوي حديثه لمسئولي شركة المياه: «محدش يطلع على الهوا يقولي ان المياه رجعت مفيش الكلام ده .. نفق ابو الفداء غرقان ميه بسبب الماسورة المكسورة».