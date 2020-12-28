استجابة للأهالي .. إنشاء عمارة سكنية بفارسكور في دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تمت الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير، والتى جاء من بينها، إطلاق اسم الشهيد المجند مجدى مجدى مسعد محمد أبو عماشة من قوة قطاع الأمن المركزى على مدرسة دمياط الإعدادية بنات بشارع أبو الوفا وذلك تخليدًا لذكراه.





وأضافت عوض ، أنه أيضا تمت الموافقة على إقامة عمارة سكنية على مساحة ٣٨٩م٢ بمنطقة أبو العلا بحرى بمدينة فارسكور لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بدلا من العمارة الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ والتى تم إزالتها بالفعل.





وتابعت ، أنه تم أيضًا اعتماد لوحات الكونتر كلك الخاصة بالمخططات لعدد ١٦ قرية تابعة للمحافظة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن إعداد المخططات التفصيلية لمدن وقرى محافظات الجمهورية.





الجدير بالذكر أن عقدت اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





هذا وقد أصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات المُتعلقة بإدارة أزمة كورونا والتى جاء من أبرزها إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم اى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء واى تجمعات، بالإضافة إلى التشديد على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





كما وجهت الدكتورة منال عوض بالمرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية و كذا نسبة إشغال ٥٠٪ ، واتخاذ قرار الغلق لمدة أسبوع وغرامة فورية ٤ آلاف جنيه على المخالفين ،، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الاغلاق.





كما نوهت المحافظ إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيها من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة وذلك بدءًا من الأحد القادم ، وفى حال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه،،





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