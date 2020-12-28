هاشتاج حسين فيصل يشعل تويتر بعد تألقه مع الزمالك أمام سموحة اليوم

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج حسين
فيصل، وذلك بعد تألق اللاعب عقب مشاركته كبديل في مباراة الزمالك اليوم أمام سموحة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد
كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
جدير بالذكر أن أحداث مواجهة الزمالك وسموحة انتهت اليوم بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
تصدى بن شرقي لركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن
عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.
وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من
فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط ويتصدر المركز
الثاني بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 5 في المركز الثامن.
الواد حسين فيصل ده خطف قلبي والله لاعبي كبير ♥️ pic.twitter.com/wFwTkOIst5— 🏹Ahmed 🇦🇹 (@Ahmed21580036) December 28, 2020
هتبقي نجم النجوم ان شاء الله— Abeer Elmaghraby (@4452_2) December 28, 2020
حسين فيصل ♥🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/Wg3cFrYjFH
حسين فيصل مستقبل الزمالك— مصطفى محمد (@Mostafa50560460) December 28, 2020
حسين فيصل 👏👏👏👏— مؤمن (@moomenZsc) December 28, 2020
عودة ماركة الفن والهندسة 🇦🇹♥️♥️— Farha (@Ro_1911) December 28, 2020
فتوح..بن شرقي.. امام عاشور... اوباما..واخيرا الواعد حسين فيصل
كل الدعم والتوفيق رجال الزمالك 💪🤍🤍
حسين فيصل اكتشاف والله— Snoxx (@AhmedJahedHosny) December 28, 2020
عظمه يسطاا والله❤️❤️#حسين_فيصل pic.twitter.com/mszgqLXrsP— Abanob (@Abanob89717383) December 28, 2020