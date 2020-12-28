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حوادث

قضايا الدولة تنعى رئيسها الأسبق المستشار جمال اللبان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:45 م
المستشار جمال اللبان
المستشار جمال اللبان
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جودت عيد
نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار جمال الدين جودة اللبان رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.


وقال المستشار يسري مدني عضو اللجنة الإعلامية للهيئة أنه تم تعيين المستشار جمال اللبان رئيسا لهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهورى رقم 302لسنة1993 وظل رئيسا لها من عام 1993 حتى 1998 وتم منحه وسام الجمهورية من الطبقة الاولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. 

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