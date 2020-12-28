ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:50 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث استعرض اللقاء تقرير  حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريبًا.

أشار الغضبان إلى أن تلك الضوابط ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلًا عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

بالإضافة إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وفي سياق آخر شدد المحافظ على قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.

والتأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وكذلك تيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.

اقرأ أيضا:

بالإضافة إلي تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وفي إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة.
محافظ بورسعيد يناقش الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن
محافظ بورسعيد يناقش الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدبولى يوجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي

الحكومة: 18 مليون مواطن يستفيدون من تطوىر قرى الريف المصري

برلمانية تطالب بزيادة محطات الغاز لنجاح توطين صناعة السيارات في مصر

طاقة النواب تطالب بالإسراع في إجراءات تراخيص محطات الغاز

نائب يطالب المحافظين بتيسير توصيل الغاز الطبيعي للعقارات

مدبولي يترأس اجتماع الاعلى للتخطيط لمناقشة الاشتراطات البنائية

ترشيحاتنا

حالة سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ مجدي صبحي بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل 10 صور تكشف عن أناقة يسرا

تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابول

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

حارس أردوغان السابق يفضحه على الهواء: أعاد تركيا للوراء 100 عام

تعرف على الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون