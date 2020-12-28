بعد انقطاع 3 أيام .. مياه القاهرة لسكان الزمالك: "ساعة زمن والمياه ترجع لمجاريها"

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن الشركة تعمل على عودة المياه الي حي الزمالك مرة اخرى: مرددا: «ساعة زمن والمياه ترجع لمجاريها».









وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» أن الشركة تعمل على إصلاح الماسورة المكسورة منذ 3 ايام، مشيرا الي أن الشركة توفر خزانات مياه من أجل توفير مياه للاهالي .









وأكد الشيمي، ان المواسير الموجودة بالحي قديمة جدا ولكن عمرها الافتراضي كبير، ولأول مرة تحدث مثل تلك المشاكل.









ولفت الشيمي، الى أن الخط الرئيسي لحي الزمالك «غاص» في التربة وتم عمل خط بدلا منه.









ومن جانبه قال الدكتور هشام المناوي احد سكان حي الزمالك، أن المياه انقطعت عن شوارع الزمالك منذ عدة ايام؛ موضحا أنه لليوم الثالث على التوالي يوجد انقطاع تام للمياه رغم ان اغلب سكان الحي من كبار السن.









وأضاف المناوي « بقالنا 3 ايام مشفناش قطرة مياه، ماسورة المياه انكسرت ولم يستطيعوا ان يصلحوها حتى الان».









واستنكر المناوي، انتشار الروائح الكريهة في الحي بسبب انقطاع المياه؛ منوها بأنه ترك منزله منذ انقطاع المياه .









ووجه حديثه لمسئولي شركة المياه: «محدش يطلع على الهوا يقولي ان المياه رجعت مفيش الكلام ده .. نفق ابو الفداء غرقان مياه بسبب الماسورة المكسورة».