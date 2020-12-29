شيحة : الدولة تتعامل بمصداقية بما تصدره من بيانات بملف حقوق الإنسان داخل السجون.. فيديو





وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياه ان المنظمة الايطالية بالتعاون مع منظمة حقوق الانسان زارت السجون المصرية، مؤكدا ان الوفد الايطالي أثنى على التعامل داخل السجون المصرية.





وأشار إلى انه يتم عمل دراسة حالة السجناء وتم دفع مصاريف مدارس لعدد من ابناء السجناء.





وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان شهادتي بعد زيارة سجن القناطر ان هناك مصداقية للدولة فيما تصدره من بيانات عن ملف حقوق الانسان داخل السجون .

أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن هناك دلالة واضحة على التحسن والذى يظهر الآن داخل السجون المصرية وهو الذي أقرته منظمات المجتمع المدني والدولي.