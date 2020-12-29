جامعة حلوان تعلن الاستعداد لإجراء امتحانات منتصف العام ..عمداء الكليات يطمئنون الطلاب فى حالة الإصابة بكورونا..تشديد على التزام بالإجراءات الاحترازية واستمرار التعقيم

- عميد علوم حلوان نحتفظ بحق الطالب بالكام فى حال إصابة بكورونا

- عميد طب سوف يتم تأجيل الامتحانات فى حالة إصابة الطالب بكورونا

- جامعة حلوان مستعدين لإجراء الامتحانات ووفرنا مطهرات الطلاب ونقوم بالتعقيم المستمر









تنطلق امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الاول 2020/2021 فى جامعة حلوان فى أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والغير مسبوقة من قبل على الامتحانات من جانب الجامعة والطلاب ومع قرب بداية موسم الامتحانات وتلاحظ ارتفاع اعداد الاصابة فيروس كورونا بدأت مجموعة من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بإثارة مشكلة وهى الخوف فى حالات إصابتهم بفيروس كورونا ان تضيع السنة الدراسية عليهم وأيضآ خوفهم من نزول الامتحانات فى الجامعة خشية الإصابة بالفيروس.





ونوضح لكم فى صدى البلد عن الإجراءات الاحترازية التى تستعد بها الجامعة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي وعن الإجراءات المتبعة من قبل الكليات فى حالات إصابة أحد الطلاب بـ كورونا .





قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الاول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة وستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 .





وصرح الدكتور "ابو الدهب" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان في حالة شعور أي من الطلاب بأي من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان عزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية سوف تحتفظ بحق الطالب بالكامل فى حالة ثبوت إصابة أي طالب بفيروس كورونا ولكن علية في البداية إحضار ما يثبت حقيقة إصابة بفيروس كورونا او مخالطة لأحد المرضى المصابين بكورونا والكلية سوف يتم عمل له عذر طبيى لضمان جميع حقوق الطالب .





واستطرد الدكتور عماد ان الجامعة تشدد على أتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وانه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول الى الجامعة من يلاحظ علية أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفي الجامعة ويمنع من الدخول .





ومن جانبه قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ل "صدى البلد " الى ان في حالة ثبوت إصابة أي طالب بفيروس كورونا سوف يتم تأجيل الامتحانات له بدون أي مشكلة ولكن علية في البداية إحضار ما يثبت حقيقة إصابة بفيروس كورونا او مخالطة لأحد المرضى المصابين بكورونا وهذا ما سوف يتم تحديده مع الإدارة الطبية بالجامعة .









وحذر الدكتور "مهدى" الطلاب الذين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية او عدم ارتداء الكمامة لم يسمح لهم بدخول لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وان الكلية والجامعة قد قامت بتوفير كمامات و مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة .





واعلنت جامعة حلوان عن تعليمات يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام حتى تمر في سلام ودون حدوث اى اصابات بفيروس كورونا وهي كالتالي:





- على الطالب ان يكون متواجد قبل مواعيد الامتحانات بساعة ونصف على الاقل حتى يتم قياس دراجة الحرارة لهم و تطبيق الاجراءات الاحترازية.

- يمنع منعآ باتآ تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب وبعضهم البعض.

- على كل طالب إحضار زجاجة مياه خاصة به، ويمنع تبديلها مع اى احد من الطلاب .

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع التجمعات اثناء الامتحانات او قبل دخول اللجنة او بعد الامتحان .

- يمنع دخول اى طالب الى لجنة الامتحان دون ارتداء كمامة.

- يمنع اصطحاب الملازم والكتب والحقائب و الهواتف النقالة داخل لجان الامتحانات .

- الالتزام باتباع تعليمات المسئولين عن تنظيم اللجان الملاحظين

- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات يوميا قبل بدء الامتحانات

- تهوية اللجان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

وأكدت الجامعة على ان هذا العام يشهد زيادة فى أعداد لجان الامتحانات وتوسيع المسافات بين الطلاب لتحقيق قواعد التباعد الاجتماعي و تقليل أعداد الطلاب فى كل لجنة منعا التكدس والزحام داخل لجان الامتحانات وخارجها ، كما طلبت الجامعة من الطلاب تقليل التجمعات بين الطلاب وبعضهم داخل الجامعة و في الكافيهات وفى المترو أثناء الذاهب سوى الى الامتحان و المذاكرة .





واشارت الجامعة على أن لجان الامتحانات يتم تعقيمها بشكل مستمر ودورى بعد كل إمتحان وانه يتم توفير مطهرات الطلاب مام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة .









وقدمت جامعة حلوان عن إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.





وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478

01065738847



