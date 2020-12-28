أحمد سامي: الزمالك استغل أخطاء سموحة الدفاعية وحقق الفوز

أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الزمالك استغل الأخطاء الدفاعية لتحقيق الفوز في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وأشار إلى أن الهدف المبكر أربك حسابات سموحة، كما أن هدف أبو الفتوح الثاني للزمالك من خطأ ساذج، مضيفا أن القدرات الفردية للاعبي الفريق الأبيض ساعدت الزمالك في حسم اللقاء.
وأوضح أن الزمالك حصل على فترة راحة لمدة 11 يوما قبل اللقاء في حين أن فريقه حصل على راحة 3 أيام قبل اللقاء، مضيفا أن الزمالك حسم اللقاء في الشوط الأول للمباراة.
الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد سموحة عند 5 نقاط يحتل المركز الثامن.