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بسبب انقطاع المياه.. أحمد موسى غاضبا: مينفعش سكان الزمالك يخرجوا يملوا جراكن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:10 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي أحمد موسى، انقطاع المياه عن سكان الزمالك لمدة 3 أيام متواصلة، موضحا أن رئيس شركة مياه القاهرة، أكد أنه خلال ساعة واحدة سوف تعود المياه.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «مش معقول سكان الزمالك تخرج تملى المياه في جراكن عشان تشرب وتقضي احتياجاتها اليومية.. مش معقول!»، لافتا إلى أنه كان من الضروري أن يتم الاعتذار للأهالي عن تأخير المياه.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفي الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن الشركة تعمل على عودة المياه إلى حي الزمالك مرة أخرى: مؤكدا «ساعة زمن والمياه ترجع لمجاريها». 

وأضاف "الشيمي"، أن الشركة تعمل على إصلاح الماسورة المكسورة منذ 3 أيام، مشيرًا إلى أن الشركة توفر خزانات مياه؛ من أجل توفير مياه إلي الأهالي.

ونوه بأن المواسير الموجودة بالحي قديمة جدا ولكن عمرها الافتراضي كبير، ولأول مرة تحدث مثل تلك المشاكل.

ولفت إلى أن الخط الرئيس لحي الزمالك «غاص» في التربة وتم عمل خط بدلا منه. 

وقال الدكتور هشام المناوي، أحد سكان حي الزمالك، إن المياه انقطعت عن شوارع الزمالك منذ عدة أيام، موضحا أنه لليوم الثالث على التوالي يوجد انقطاع تام للمياه، رغم أن أغلب سكان الحي من كبار السن. 

وأضاف المناوي، «بقالنا 3 ايام مشفناش قطرة مياه، ماسورة المياة انكسرت ولم يسطيعتوا ان يصحلوها حتى الآن».

واستنكر المناوي، انتشار الروائح الكريهة في الحي بسبب انقطاع المياه؛ منوها أنه ترك منزله منذ انقاع المياه .

ووجه المناوي حديثه لمسئولي شركة المياه: «محدش يطلع على الهواء يقولي ان المياه رجعت مفيش الكلام ده .. نفق ابو الفداء غرقان مياه بسبب الماسورة المكسورة». 

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