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منوعات

بفستان شجرة كريسماس.. ريفال تحتفي برأس السنة على الطريقة الأوروبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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أحمد شريف

بزي يشبه شجرة الكريسماس عكفت "ريفال" طفلة بعمر التسع سنوات ، على عقد جلسة تصوير مميزة تبرز طفولتها و احتفالها بالكريسماس في شكل مميز،  بمجموعة من الصور جسدتها عدسات المصور الشاب محمد رمضان.


واختارت الطفلة "ريفال"  فكرة زي شجرة كريسماس، حين عرض عليها المصور الشاب محمد رمضان، مجموعة من التصميمات لهذه المناسبة لتختار الأم فكرة شجرة الكريسماس لابنتها لتسعدها بجلسة تصوير  احتفاءا بعيد الميلاد المجيد على طريقة خاصة وذلك بحسب حديث المصور محمد رمضان.


ولجأت الطفلة "ريفال" إلى مصممة الملابس "انجي ممدوح "،  لتصميم فستان يشبه شجرة الكريسماس لترتدبه خلال جلسة التصوير، والتي دخلت البهجة إلى نفسها ولطفولتها المشرقة.


وعقدت "ريفال" جلسة التصوير في أحد المزارع  بمدينة دمنهور، حيث نصب المصور محمد رمضان معداته لإجراء جلسة التصوير  في مدة تجاوز الساعة من الزمن، لتظهر  الطفلة الصغيرة في أبهى صورها وهي ترتدي فستان يشبه شجرة الكريسماس التي تعد رمزا للاحتفال برأس السنة الجديدة.


واتسم فستان " ريفال"  بأرورق تشبه شجرة الكريسماس،  حيث كان يحيط بها مجموعة من صناديق الهدايا  في مشهد يدل على جمال أجواء احتفالات الكريسماس وسط تساقط الثلوج في مشهد معبر ولطيف.


وأوضح  المصور الشاب "محمد رمضان" ، أنه حاول خلق فكرة من خارج الصندوق، وكان يهدف لتنفيذ جلسة تصوير تتسم بأجواء أوروبية راقية كالتي نشهدها في الخارج.

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