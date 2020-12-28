ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة ساحرة لـ إليسا في أحدث ظهور عبر الإنستجرام ..شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت إليسا مرتدية فستان باللون النحاسي والأسود تميز بقصة جريئة فوق الركبة وقصة جذابة من ناحية الصدر،كما لم تتكلف في إرتداء الكثير من الاكسسوارت وإكتفت بأرتداء أقراط رقيقة وناعمة .

أما من الناحية الجمالية فأعتمرت اليسا مكياج بالالوان الترابية الرقيقة ،وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

وحققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب". 

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من أمام البحر..إليسا تودع الصيف على طريقتها

سامر أبو طالب يتعاون مع هانى شاكر في أغنية جديدة.. شاهد

صاحبة رأي لـ إليسا تكسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة

إليسا: بانتظار المباراة التاريخية اليوم.. والأهلي حديد

فيديو وصور.. شاهد حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 11 مليونا و500 الف مشاهدة .. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

تعرف على الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة الكويتية تصدر قرارًا عاجلًا بشأن الرحلات الجوية والمنافذ الحدودية

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

في 13 معلومة .. كل ما تريد أن تعرفه عن الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون