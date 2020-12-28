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توك شو

مطالبا بالاعتذار لهم.. أحمد موسى: وقوف سكان الزمالك أمام سيارات المياه مشهد غير مقبول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:13 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الزمالك يشتكون انقطاع المياه بالمنطقة لمدة 3 أيام.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أهالي الزمالك قالوا إن الحي أصبح منطقة عشوائية»، متسائلا «هل يعقل أن يقف أهالي الزمالك في طوابير أمام سيارات المياه في الشارع».

وأضاف «هذا المشهد غير مقبول في الزمالك أو في أي منطقة أخرى»، مردفا «من غير المقبول انقطاع المياه لمدة 3 أيام، وكان يجب الاعتذار للمواطنين».

وأكد موسى أنه سيتابع عملية إصلاح خط المياه المكسور بالزمالك، حتى يطمئن على عودة المياه للمواطنين، مشيرا إلى أن منطقة الزمالك تضم عددا من السفارات.

وأكمل: «كنا نتمنى شفافية ووضوحا في التعامل مع أهالي الزمالك، ومكنش هيبقى فيه مشكلة»، مؤكدا أن كافة ربوع مصر تشهد تطويرا باستمرار.
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