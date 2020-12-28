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رياضة

رسميا.. تصعيد مدرب 99 لجهاز فريق الإسماعيلي الأول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تصعيد عطية صابر، المدير الفنى لفريق الشباب، مواليد 99 لجهاز الفريق الأول الذي يقوده محمد وهبة، وكان ذلك لحين إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد. 

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته، تحضيرا لمواجهة أسوان غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المحلى. 

المران شهد تواجد عطية صابر مدرب فريق إسماعيلي 99 الذي تم تصعيده لجهاز الفريق الأول الذى يقوده محمد وهبة لحين الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

حرص الجهاز الفنى خلال المران على إصلاح الأخطاء من خلال منح اللاعبين تعليمات مستمرة للاعبين سواء على صعيد التمركز أو كيفية الاستحواذ على الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على الكرات الثابتة والعرضيات قبل أن يختتم بتقسيمة فى وسط الملعب.

وعقد الجهاز الفنى اجتماع مع ارى بابل ومروان الصحراوى للوقوف على جاهزيتهما لمباراة الغد.

وعلى هامش المران أدى ارى بابل تدريبات خفيف تحت إشراف الجهاز الطبى.

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