بعد صراع مع سرطان الأمعاء .. وفاة مذيعة بريطانية شهيرة

توفت ميشيل مولان ، المذيعة السابق في إذاعة البي بي سي البريطانية و XFM ، عن عمر يناهز الخمسين، بعد صراعها مع مرض السرطان.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، خسرت الشخصية الإعلامية البريطانية، بشكل مأساوي معركتها ضد سرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة عشية عيد الميلاد ، بعد أن كانت تحارب المرض لأكثر من عام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم تشخيص ميشيل بالسرطان ، في يونيو 2019 ، قيل لها إنها ستعيش لمدة ستة أشهر أخرى فقط ، لكنها كافحت المرض الخبيث لمدة 18 شهرًا ، بمساعدة العلاج.

وقبل أسبوع واحد فقط من وفاتها ، شاركت المذيعة البريطانية الراحلة مقطع فيديو مؤثرًا عبر انستجرام ، التقطته من نافذة غرفة نومها ، لأصدقائها الذين تجمعوا خارج منزلها وهم يغنون ترانيم عيد الميلاد لها.