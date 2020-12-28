محتاج لاعيبة كورتها كويسة.. ميدو يعلق على خطة حسام حسن أمام الأهلي

علق كابتن أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة، على أداء فريق الاتحاد السكندري تحت إدارة المدير الفني، حسام حسن أمام النادي الأهلي.





وغرد ميدو "الطريقة اللي بيلعب بيها الكابتن حسام حسن بـ ٣ في قلب الدفاع و wing backs طايرين في بداية الهجمه محتاجه لاعيبه كورتها كويسه الكوره مابتقطعش منهم بسهولة خاصة في وجود سرعات كبيره زي اللي عند طاهر وشريف وكهربا!! رزق التقطها منه الكوره قبل الجول فرصة لشريف والغندور اتقطعت منه في الجول!".

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمين الحارس محمد صبحي .



