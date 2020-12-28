أحمد موسى يكشف عن سعر المتر في العلمين الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير كافة القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة؛ موضحا أن ما يتم في مصر من إنجازات لم يحدث عبر تاريخها.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان حجم الانجازات الذي يحدث خلال الفترة الماضية يجعل القطاع الخاص في حالة من الانتعاش مما يجعل الدول الغنية التي تتابع التنمية المصرية تستعجب من كم تلك المشروعات الهائلة.





وأكد موسى، أن مشروعات الإسكان من أول الوحدات السكنية البسيطة الي الفلل موجود وكل مواطن حسب قدرته المالية؛ مشيرا الي ان المشروعات في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة .





وأشار موسى، أن سعر المتر في ابراج العلمين الجديدة بلغ لـ55 ألف جنيه ومتوقع أن يرتفع إلى 70 ألف في الفترة المقبلة.





ولفت موسى، أن الأموال التي يتم تحصيلها من تلك الأبراج وأسعارها الباهظة يتم إنفاقها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لدعم المواطن.