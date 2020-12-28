ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف عن سعر المتر في العلمين الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:20 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير كافة القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة؛ موضحا أن ما يتم في مصر من إنجازات لم يحدث عبر تاريخها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان حجم الانجازات الذي يحدث خلال الفترة الماضية يجعل القطاع الخاص في حالة من الانتعاش مما يجعل الدول الغنية التي تتابع التنمية المصرية تستعجب من كم تلك المشروعات الهائلة.

وأكد موسى، أن مشروعات الإسكان من أول الوحدات السكنية البسيطة الي الفلل موجود وكل مواطن حسب قدرته المالية؛ مشيرا الي ان المشروعات في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة .

وأشار موسى، أن سعر المتر في ابراج العلمين الجديدة بلغ لـ55 ألف جنيه ومتوقع أن يرتفع إلى 70 ألف في الفترة المقبلة.

ولفت موسى، أن الأموال التي يتم تحصيلها من تلك الأبراج وأسعارها الباهظة يتم إنفاقها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لدعم المواطن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: 35 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات الإسكان في الـ 4 شهور الماضية

شقق الإسكان المتوسط 2020.. جميع المساحات والأماكن والمقدم المطلوب وثمن الوحدات

الإسكان: جار تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية.. وننفق 9.5 مليار جنيه شهريًا على المدن الجديدة

ألفت كمال: العلمين الجديدة مقصد سياحي مهم يستحق الزيارة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

غلق 4938 محلا.. التنمية المحلية: التشديد على منع احتفالات رأس السنة بالمحافظات |فيديو

محتاج لاعيبة كورتها كويسة.. ميدو يعلق على خطة حسام حسن أمام الأهلي

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

Advertisements

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

الزمالك يفوز على سموحة 2-0 ويحتل المركز الثاني في الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل 10 صور تكشف عن أناقة يسرا

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر