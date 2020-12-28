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محافظات

لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:31 م
مستقبل وطن يتبرع
مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين
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محمود زيدان
تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ بالتنسيق مع أمانة المشروعات الصغيرة بالمحافظة ، بـ 3 أجهزة توليد أكسجين للجهاز التنفسي ومستلزمات طبية ووقائية لإحدى لجان الزكاة بكفرالشيخ؛ لاستخدامها لمرضى العزل المنزلى وذلك في إطار جهود الحزب لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة.

و قال المحاسب خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة بالمحافظة، إنه تم تسليم الأجهزة بالإضافة الى مستلزمات طبية أخرى للجنة الزكاة بمنطقة سخا مركز كفرالشيخ لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا كتبرع من الحزب لخدمة أهالى كفرالشيخ موضحًا أن الحزب بالمحافظة قام بتقديم مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، إلى أنه تم وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة فيروس كورونا تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشآت في المدن والقرى وتوزيع مواد غذائية وغيرها موضحًا أن الحزب على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجًا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يتبرع بـ 3 مولدات أكسجين ومستلزمات طبية في كفرالشيخ ..شاهد
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