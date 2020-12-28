هاشتاج كهربا يتصدر تويتر بعد هدفه في مرمى الاتحاد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج كهربا، وذلك عقب تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمين الحارس محمد صبحي.

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية. الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.

اه ضحكتك فيها (كهربا) 💃🖤🖤 — ... (@doaasam42883717) December 28, 2020

بقالنا كتير مفتقدين الوينج الهداف فى الاهلى .. عاش يا كهربا 👏🔥❤️ — Mohhammed 9️⃣🏆🦅 (@MohhammedYehia) December 28, 2020

مدحت شلبي يعود وبقوة



ضحكتك فيها كهربا — 🦇🔴ᗷᗩTᗰᗩᑎ🔴🦇 (@Ispitonyoulol) December 28, 2020

#كهربا لما بيجب جول قلبى بيفرح

🦅❤️🦅 — 🦅A🦅H🦅abdullah🦅L🦅Y🦅 (@elmasryhr) December 28, 2020

في الدوري هذا الموسم

كهربا : 3 اهداف

مصطفى محمد + بن شرقي + شيكابالا + اوناجم + زيزو + احداد + اوباما : 3 اهداف pic.twitter.com/zNkc0ZTRZE — BENOA (@Pinwaaa3) December 28, 2020