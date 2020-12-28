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رياضة

هاشتاج كهربا يتصدر تويتر بعد هدفه في مرمى الاتحاد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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القسم الميداني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج كهربا، وذلك عقب تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمين الحارس محمد صبحي.

 

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا. 

 

ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:  

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول 

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج 

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:  في حراسة المرمى: محمد صبحي. 

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.  الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور. 

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر. 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.

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