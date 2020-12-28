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التنمية المحلية: غلق 3480 مقهى بسبب مخالفة مواعيد الغلق والشيشة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:37 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية التشديد على تطبيق نسبة الـ 50% في الفترة المقبلة بالنسبة إلى المطاعم والمقاهي والكافيتريات. 

وأضاف "قاسم"، خلال حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات واحتفالات أعياد الميلاد، منوهًا بأنه سوف يتم إغلاق المقاهي التي تقدم شيشة للمواطنين.

وأكد أن غرامة الشيشة تتباين وفقًا لطبيعة وحجم المقاهي، منوهًا بأنه «تم غلق ما يقرب من 3480 مقهى بسبب مخالفة مواعيد الغلق».

وأشار قاسم، إلى أنه تم غلق ما يقرب من 4938 محلا و34 سوقا، و5000 ستنر تعليمي على مستوى الجمهورية.

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