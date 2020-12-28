رغم التفشي المرعب لـ كورونا.. تامر أمين: في ناس عايشة حياتها طبيعي وأحضان وبوس

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المصريين لا يتبعون الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا





واضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": " في ناس عايشة حياتها بشكل طبيعي والناس بتسلم عادي جدا ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية ".





وتابع تامر أمين: "شفت ناس بتسلم وبتبوس بشكل طبيعي حتى الأمس دون اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ولو واحد بس عنده كورونا سوف يصيبهم كلهم".





وأكمل تامر أمين: "الاعداد التي تعلنها وزارة الصحة ليست كل الإصابات المتواجدة في مصر ووزارة الصحة تعلن عدد المسحات التي يتم إجرائها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة".





ولفت تامر امين: " كثير من المصريين يجرون تحاليل وأشعة خارج وزارة الصحة وبالتالي يكونون مصابين بفيروس كورونا ولا تعرفهم وزارة الصحة"، مضيفا: "هناك تفشي مرعب لإصابات فيروس كورونا في مصر".







