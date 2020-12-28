ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم التفشي المرعب لـ كورونا.. تامر أمين: في ناس عايشة حياتها طبيعي وأحضان وبوس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:52 م
تامر امين
تامر امين
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المصريين لا  يتبعون الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": " في ناس عايشة حياتها بشكل طبيعي والناس بتسلم عادي جدا ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية".

وتابع تامر أمين: "شفت ناس بتسلم وبتبوس بشكل طبيعي حتى الأمس دون اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ولو واحد بس عنده  كورونا سوف يصيبهم كلهم".

وأكمل تامر أمين: "الاعداد التي تعلنها وزارة الصحة ليست كل الإصابات المتواجدة في مصر ووزارة الصحة تعلن عدد المسحات التي  يتم إجرائها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة".

ولفت تامر امين: "كثير من المصريين يجرون تحاليل وأشعة خارج وزارة الصحة وبالتالي يكونون مصابين بفيروس كورونا ولا تعرفهم وزارة الصحة"، مضيفا: "هناك تفشي مرعب لإصابات فيروس كورونا في مصر".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين يحذر المواطنين: خافوا من كورونا ..الفيروس بهدل أوروبا

صلاح عبد الله: هاني رمزي جدع وشهم وبدلعه وأقوله يا هنية

صلاح عبد الله ينتهي من تصوير «في يوم وليلة» ويبعث برسالة لطاقم العمل

على مركب في النيل.. شاهد أحدث ظهور لـ صلاح عبد الله

برفقة نجوم الفن والإعلام.. صلاح عبد الله يحتفل بتكريمه من مسرح محمد صبحى

تامر أمين: كل معارفي فيهم حد عنده كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون