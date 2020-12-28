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بين الناس

رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة يعلن موعد عودة المياه لمنطقة الزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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القسم الميداني
أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انتهاء أعمال الاصلاح لكسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك. 

وأشار إلى أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة. 

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الاصلاح. 

وأضاف أنه تم الدفع ب 15 سيارات مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين. وأوضح أنه حال وجود عكارة بالمياه عند عودتها، ننصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول اى شوائب عالقة نتيجة عملية الاصلاح.
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