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رياضة

أحمد سامي: اسألوا فرج عامر عن خطة «الحزام»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:49 م
احمد سامي
احمد سامي
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محمد رشاد
قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن فريقه خسر أمام الزمالك بأخطاء دفاعية ساذجة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الزمالك على حساب سموحة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري المصري الممتاز سجلهما للابيض اشرف بن شرقي وفتوح.

وأوضح سامي في تصريحاته لقناة اون سبورت عقب المباراة، "غياب علي غزال لاعب الوسط، أثر سلبا على أداء الفريق، وواجهنا فريقا كبيرا مثل نادي الزمالك، ومقدرناش نستغل الفرص بشكل صحيح ووصلنا أكثر من مرة لمرمى الزمالك".

وأضاف :" اللاعبون أدوا بشكل جيد، وخسرنا من أخطاء فردية وبن شرقي كان كلمة سر نادي الزمالك و قدم أداءً ممتازًا".

وتعليقا على تصريح فرج عامر رئيس سموحة، بان الفريق سيواجه الزمالك بـ"طريقة الحزام"، قال: "معرفش اسالوا المهندس فرج عامر".
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