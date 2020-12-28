لاجئة تركية بفرنسا: أردوغان ليس له حق الرجوع للتوبة لأنه انتهك حقوق الآلاف

قالت أمينة جونكور، اللاجئة التركية المقيمة في فرنسا، إنها كانت موظفة في الدولة، وتم فصلها مثل آلاف الموظفين المفصولين من عملهم بعد أحداث 15 يوليو 2016، لافتة إلى أنها اشتغلت 15 عاما معلمة للقرآن الكريم في رئاسة الشئون الدينية التركية.





وأضافت "جونكور"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنها عقب فصلها من عملها تم اعتقالها وبدأت مرحلة محاكمتها أمام القضاء بتهم الانضمام لحركة الخدمة، ثم أفرج عنها مؤقتًا، ثم أيدت المحكمة حكمها ضدها بالحبس فقررت ترك تركيا، مشيرة إلى أن أبنها كان موجود بفرنسا ورغم ذلك قررت المحكمة حبسه أيضًا.





وأشارت إلى أن أصعب مرحلة مرت عليها كسيدة هي ترك بيتها وأسرتها، مشيرة إلى أن زوجها رافقها إلى مدينة أدرنة على حدود اليونان، والشخص الذي قام بتهريبها حذرها وطلب منها ضرورة ابتعاد زوجها عنها، مشددة على أن قرار عبور النهر كان صعب جدًا عليها كامرأة، مشيرة إلى أنها عندما كانت ترى الأضواء الزرقاء لسيارات الشرطة في فرنسا كانت تشعر بالخوف الشديد.





وأكدت اللاجئة التركية في فرنسا، أن أردوغان ليس له حق الاعتذار او الرجوع إلى التوبة لأنه انتهك حقوق آلاف من الناس.