لاجئ تركي بفرنسا: بلاد الصليبيين سبقتنا في الأخلاق والإنسانية آلاف الأميال

قال عمر داغ، لاجئ تركي في فرنسا، إنه كان يعمل في الإعلام التركي وكان مدير برامج قناة "حراء" ، وعندما حدث الانقلاب المزعوم من قبل أردوغان، أصبحوا فجأة إرهابيين، وتم إغلاق القناة، فطلب أصدقاؤه منه الخروج من تركيا.





وأضاف "داغ"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه متزوج من سورية، حيث كان يعلم بمدارس في سوريا، وتعرف على زوجته وتزوجا وأقاما لفترة في تركيا، وبعد الانقلاب التركي ذهبا للإقامة في المغرب، وبعد 6 أشهر في المغرب تدهور وضع جميع المؤسسات التابعة لحركة الخدمة هناك، وتم القبض على 6 من الشباب القادمين من تركيا ووضعهم داخل السجن بطلب من الحكومة التركية؛ لوجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع تركيا بتهمة استخدامهم تطبيق "باي لوك" المستخدم في الانقلاب المزعوم.





وتابع اللاجئ التركي في فرنسا، أنه من بين التهم الموجهة له انضمام أبنائه لمدارس الخدمة، موضحًا أنه بعض تعرضهم للضغط في المغرب ومطالبتهم أما بالخروج وإما بالحبس، سافر مع زوجته وأبنائه للجزائر، وطلبوا منه أوراقًا للإقامة من السفارة التركية، وعندما توجه لإحضارها طلبوا منه العودة، وسيقومون بمساعدته، فأخبرهم أنه سيذهب لإحضار أسرته وظل بالجزائر لمدة عامين، واضطر إلى تركها منذ عام ونصف وهو موجود منذ ذلك الوقت بباريس.





وأشاد بالمعاملة الإنسانية التي وجدوها بفرنسا وتوفير السكن لهم، رغم ارتداء زوجته للحجاب، وعندما ذهبوا لتسجيل الأولاد في المدارس أبلغته الموظفة في خجل أنه يوجد بالمدرسة طعام به لحم خنزير وهما مسلمان، منوهًا بأن بلاد الصليبيين سبقتنا في الأخلاق والإنسانية آلاف الأميال.



