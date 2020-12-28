حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد السكندري

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الهدف الثاني أمام ضيفه الاتحاد السكندري ،فى المباراة التى يستضيفها ملعب الاهلي "WE" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.





سجل الهدف حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي .

وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي .





ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.





ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:









حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول





خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج





خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد صبحي.





الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.





الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.





الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.



