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أحمد موسى يشن هجوما على الإعلام المصري بسبب كأس العالم لليد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستعد لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد على أعلى مستوى من تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن رسالة مصر قوية إلى بلاد العالم وهي الأمان في ظل جائحة كورونا، مستنكرا "الإعلام غائب، ولم يتحدث أو يدعم مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وأشار أحمد موسى، إلى أن منتخب اليابان سوف يصل إلى مصر خلال يومين ليلعب أمام منتخب مصر في مباراة ودية، قائلا: «قطر بقالها سنين بتدعم كأس العالم، والإعلام المصري غياب، ولا بيعمل دعاية لبلده». 

وأكد الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أن الاتحاد الدولى لكرة اليد لم يتلقَ أى اعتذار من أى دولة عن المشاركة فى كأس العالم.

وقال حازم خميس "الاتحاد الدولى لم يتلقى اعتذار من أى دولة عن الظهور فى بطولة العالم لكرة اليد ، ولاتزال الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة البطولة".

واستطرد حازم خميس "نعقد اجتماع أسبوعى مع أطباء البعثات عبر الفيديوكونفرس لإبلاغهم بالاجراءات الاحترازية ونتلقى أسئلة يومية من الدول ونجيب عليها بمنتهى الشفافية".

وتابع رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد :" الدولة تساند بطولة العالم ومنحنتنا وزارة الصحة اجراء 30 الف مسحة للمشاركين فى البطولة بجانب منحنا 100 طبيب متخصص فى الطب الوقائى للمشاركة فى الحدث الهام".

وشدد رئيس اللجنة الطبية، على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.
 
وقال خميس، إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مؤكدا أن بطولة العالم لكرة اليد حتي الآن ستقام فى موعدها الشهر المقبل في مصر وأن جميع الدول المشاركة في البطولة أعلنت تواجدها في البطولة بشمل رسمي.

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