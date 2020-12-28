ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يشهد المؤتمر الختامي لمسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:59 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
Advertisements
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، المؤتمر الختامي لمسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية للموسم الثاني، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.

وجاءت مسابقة الأفضل بهدف دعم النشء والشباب للمشاركة بمبادرات داخل مجتمعاتهم لمساعدتها في تهيئة مناخ مواتى للتنمية، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتفعيل دور مراكز الشباب، وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، وراعت المسابقة أن تكون المبادرات ذات صلة بالتحديات والمشكلات الرئيسية فى المجتمع.

تضمن المؤتمر عرض المبادرات الفائزة بمسابقة الأفضل لعام ٢٠٢٠م والتي استطاعت أن تتخطى جميع مراحل المسابقة من التقييم، والفوز بالمنافسة مع المبادرات الأخري، ومن ضمن المبادرات التي تم عرضها "Future Zone، Step to stop Cancer، الفرصجية، كنوز، كلفني، اتجاه، Business Online، مشوار لآثار، نفهم بعض، عايز أتعلم".

وعرض أصحاب المبادرات الأهداف والرؤي والرسالة الخاصة بكل مبادرة ونبذه عن آليات تنفيذها على أرض الواقع، وما يحتاجونه من دعم وبرامج تدريبية تأهيلية من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمبادرات المقدمة وأفكارها الإيجابية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تقديم الدعم لتلك المبادرات والمساهمة في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا بتنفيذ مسابقة خاصة لأفضل مبادرة تصل لأكبر عدد من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل التكنولوجية.

وفى ختام المؤتمر، سلم وزير الشباب والرياضة الجوائز المقدمة للمبادرات العشرة الفائزة بحضور دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتورة مرفت سيد أحمد مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية، ويوسف ورداني مساعد الوزير، ومصطفى عبد اللطيف ممثلا عن شركة Eyouth شريك تنفيذ المسابقة مع وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يلتقي شباب مبادرة التوعية بركوب الدراجات

مبادرة "ازرع شجرة": نستهدف زراعة أشجار ذات مردود نفعي على المجتمع "فيديو"

اعتماد أفضل 100 فكرة لمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

رئيس جامعة أسوان: انطلاق فعاليات فنية ورياضية وثقافية للمبادرة طلاب بلا تمييز.. شاهد

محافظ أسوان يشهد الحفل الختامي لتصفيات مسابقة أم حبيبة لرواد الأعمال ..شاهد

انطلاق مسابقة دوري المعلومات الثقافي بجامعة 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

إحنا مش في فترة تعليم .. أستاذ طب أطفال يحذر أولياء الأمور من الحضانات والمدارس

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل 10 صور تكشف عن أناقة يسرا

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

هاشتاج حسين فيصل يشعل تويتر بعد تألقه مع الزمالك أمام سموحة اليوم

لا تستحق الشراء .. أسوأ 7 هواتف ذكية فى 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون