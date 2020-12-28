وزير الشباب يشهد المؤتمر الختامي لمسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية





وجاءت مسابقة الأفضل بهدف دعم النشء والشباب للمشاركة بمبادرات داخل مجتمعاتهم لمساعدتها في تهيئة مناخ مواتى للتنمية، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتفعيل دور مراكز الشباب، وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، وراعت المسابقة أن تكون المبادرات ذات صلة بالتحديات والمشكلات الرئيسية فى المجتمع.







تضمن المؤتمر عرض المبادرات الفائزة بمسابقة الأفضل لعام ٢٠٢٠م والتي استطاعت أن تتخطى جميع مراحل المسابقة من التقييم، والفوز بالمنافسة مع المبادرات الأخري، ومن ضمن المبادرات التي تم عرضها "Future Zone، Step to stop Cancer، الفرصجية، كنوز، كلفني، اتجاه، Business Online، مشوار لآثار، نفهم بعض، عايز أتعلم".







وعرض أصحاب المبادرات الأهداف والرؤي والرسالة الخاصة بكل مبادرة ونبذه عن آليات تنفيذها على أرض الواقع، وما يحتاجونه من دعم وبرامج تدريبية تأهيلية من قبل وزارة الشباب والرياضة.







وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمبادرات المقدمة وأفكارها الإيجابية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تقديم الدعم لتلك المبادرات والمساهمة في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا بتنفيذ مسابقة خاصة لأفضل مبادرة تصل لأكبر عدد من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل التكنولوجية.







وفى ختام المؤتمر، سلم وزير الشباب والرياضة الجوائز المقدمة للمبادرات العشرة الفائزة بحضور دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتورة مرفت سيد أحمد مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية، ويوسف ورداني مساعد الوزير، ومصطفى عبد اللطيف ممثلا عن شركة Eyouth شريك تنفيذ المسابقة مع وزارة الشباب والرياضة.





شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، المؤتمر الختامي لمسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية للموسم الثاني، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.