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أخبار العالم

شاهد.. ظهور مفاجئ لشعار النازية في مقابر بفرنسا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:57 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن ظهور مفاجئ لرسومات لصلبان معقوقة - التي أتخذت في الماضي كشعار للنازية - على مقابر في بلدية فونتانبلو التابعة لإقليم السين ومارن بفرنسا.

وأكد رئيس البلدية، فريديريك فالتو، "تعرض شواهد 67 قبرا للتدنيس من خلال رسم صلبان معقوفة عليها بالألوان الوردي والأبيض والفضي"، مشيرًا إلى أن المقبرة اليهودية، المحاذية للمقبرة الرئيسية، لم تتعرض للتدنيس، كما لم تتم ملاحظة أي عبارات معادية للسامية.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القبور المدنسة تعود لمسيحيين فقط، أما مقابر اليهود لم يتم الاقتراب منها.

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