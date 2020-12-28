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رياضة

محمد شريف يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:02 م
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثالث أمام ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من حسين الشحات ليستلمها شريف داخل المنطقة ويسددها بيمناه على يمين الحارس محمد صبحي.

وكان قد سجل الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي.

وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي.

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.
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