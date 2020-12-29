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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 29 -12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الثلاثاء 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم

سجل سعر اليورو 19.06جنيه للشراء و19.29جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.08 جنيه للشراء و 21.38 جنيه للبيع.


وسجل الفرنك السويسرى 17.55جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الثلاثاء 

سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.23 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.



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