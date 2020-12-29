أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 29 -12-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الثلاثاء 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19.06جنيه للشراء و19.29جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.08 جنيه للشراء و 21.38 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.55جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.23 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.