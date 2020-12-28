لمواجهة كورونا.. منع إقامة حفل زفاف بقويسنا في المنوفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، برئاسة خالد النمر بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا بفض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات وكذا متابعة أعمال غلق المحال التجارية.





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدائمة والمستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء حفاظا علي الصحة العامة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة أشرف الليثي بجولة ليلية لمتابعة مدي الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة وكذا المرور علي قاعات الافراح بنطاق المركز والمدينة.





وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات.



