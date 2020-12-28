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أخبار العالم

سكرتيرة البيت الأبيض الحسناء ترد على تطاول مذيع أمريكي عليها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:48 م
على صالح
ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كايلي ماكناني"، على مذيع CNN "جيك تابر"؛ بعد أن قال الأخير، إنه لن يحاول محاورة أشخاصًا لهم علاقة بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مثلها ومثل كبير مستشاري حملة ترامب جيسون ميلر؛ بزعم أنهما ليس هناك "قيمة" في إجراء مقابلات معهما.

وقال "تابر"، إن "الثنائي "كاذب جدًا لدرجة أنني لن أعرضهما على الهواء"، ردا على سؤال في برنامج "مصادر موثوقة" على شبكة "سي إن إن" عن مخاطر تغطية أخبار إدارة ترامب المنتهية ولايته.

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وأضاف "تابر"، أن "هؤلاء مجرد أشخاص يقولون الأكاذيب بالطريقة التي يتنفس بها معظم الناس"، متابعا لاحقًا أن ماكناني "تروي الأكاذيب طوال الوقت".

وتابع "إنها لا تستطيع الاعتراف بالواقع لذلك لن أضع شخصًا مثل هذه على الهواء."

ماكناني، التي تعمل كمستشارة لحملة ترامب، ردت عبر حسابها على تويتر قائلة إن تعليقات تابر هي ما اعتبرته "جلسة علاجية لشبكة محطمة'' مضيفة أن " تابر كسول بما يكفي للمشاركة في شن هجمات شخصية لا أساس لها، مع عدم وجود دليل".

وحددت أن "مشكلة تابر الحقيقية" هي "أنني لا أسرب معلومات، ولا اكذب، لكنني أصرح على أكاذيب وسائل الإعلام وأي خدعة لتواطؤ سي إن إن في روسيا.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقال إنه يستعد لإخلاء الجناح الغربي من أجل خليفته، الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، لتولي السلطة في 20 يناير، انتقد مرارًا وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك سي إن إن، بأنها "أخبار مزيفة"، متهمًا الشبكة بأن لديهم تحيز سياسي وعدم الإبلاغ عما يعتبره الرئيس ومستشاروه أسبابًا محافظة مهمة.

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