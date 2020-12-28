مياه الشرب بالقاهرة تعلن عن مفاجأة سارة لسكان حي الزمالك.. فيديو

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم توصيل خط آخر للمياه وتم العمل على حل مشكلة المياه بحي الزمالك.





وأضاف الشيمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية أون أنه بعد الإصلاحات أصبح الآن يوجد مياه بحي الزمالك على الأغلب.





وناشد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ساكنى العقارات بحي الزمالك بالعمل على تشغيل محركات المياه من أجل أن تصل المياه بشكل أقوى.





وأشار الشيمي إلى أنه بعد عودة المياه استهلك المواطنون المياه بشكل مضاعف مما يؤثر على قوة المياه للأدوار العليا من العقارات.



