رضوان: 35 % زيادة في أرباح شركة المحاريث والهندسة خلال 3 شهور



وأكد رضوان ، على عودة المفاوضات مع الشركة البيلاروسية لتوريد ماكينات و معدات بأسعار مخفضة و بتسهيلات فى الدفع مضيفا أن المفاوضات كانت قد توقفت بداية العام نتيجة انتشار وباء كورونا وتراجع حركة الشحن العالمى.



وأوضح، أن شركته لجأت الى التفكير خارج الصندوق لتخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا المستجدة على الايرادات و الارباح ، ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة أمان للخدمات المالية خلال مايو الماضى لتنشيط مبيعات الشركة فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين عبر البيع بالتقسيط من خلال أمان".

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع ارباح شركته خلال الربع الاول من العام المالى الجارى بنسبة 35 % مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق له.وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن المحاريث و الهندسة حققت خلال الفترة من يوليو حتى 30 سبتمبر2020 نحو 4 ملايين جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى ، مشيرا الى أن الشركة تستهدف ايرادات خلال 2020/2021 نحو 155 مليون جنيه.اقرأ ايضا .. اقتصاد السعودية.. إتمام أكبر صفقة في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة