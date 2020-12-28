علي جمعة يحدد وقت الحرمة لكل صلاة من الصلوات الخمس.. لا يعرفه كثيرون

صلاة الظهر : وسميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار كما قال النووي أو لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وأول وقت الظهر زوال الشمس وميلها عن وسط السماء، ويعرف ذلك بتحول ظل الشيء من جهة الغرب إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو آخر ارتفاع الشمس.





وأضاف أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الموجود وقت الزوال، وهذا الوقت ينقسم إلى ستة أوقات : أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت ويمتد بمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي ثماني ركعات وسمي وقت فضيلة لأن فعل الصلاة فيه فضيلة زائدة عن فعلها بعده، وثانيها وقت اختيار : ويبدأ بأول الوقت ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثل نصفه.









وواصل: وثالثها وقت جواز بلا كراهة : ويبدأ بأول الوقت أيضا ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها أيضا، ورابعها: وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه مالا يسعها فيحرم تأخير الصلاة إليه، وخامسها وقت ضرورة :وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع كالحيض أو النفاس والباقي بعد الغسل إلا قدر تكبيرة، أما سادسها ، فهو وقت عذر : وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير.









وتابع: أما عن صلاة العصر : وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخر وقتها غروب الشمس. وبين هذين سبعة أوقات ، أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت وبمقدار الاستعداد والصلاة كما في الظهر تمامًا، وثانيها وقت اختيار : ويدخل بأول الوقت ويستمر إلى وقت ظل المثلين، وثالثها: وقت جواز بلا كراهة : ويبدأ بأول الوقت ويمتد إلى الاصفرار، ورابعها وقت جواز بكراهة : ويبدأ بالاصفرار ويستمر حتى يبقى من الوقت ما يسعها، وخامسها وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه مالا يسعها، وسادسها وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع كما سبق في الظهر، وسابعها وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.









وأشار إلى أن صلاة المغرب : وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب ،ووقتها واحد وهو عقب غروب الشمس كاملا وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات ، فإن انقضى هذا الوقت خرج وقتها على المذهب الجديد، أما المذهب القديم وهو الراجح كما قال النووي أن آخر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. وهذا الوقت ينقسم إلى سبعة أوقات كالعصر ووقت العذر فيها لمن يجمع جمع تأخير في وقت العشاء.









وأفاد بأن صلاة العشاء : وهي بكسر العين وممدودة اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر ، والبلد التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر فوقت العشاء فيها أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وبين هذين سبعة أوقات، أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت وبمقدار الاستعداد والصلاة كما في الظهر والعصر.









وأكمل: وثانيها وقت اختيار : ويمتد من أول الوقت إلى ثلثي الليل، وثالثها وقت جواز بلا كراهة : ويمتد إلى الفجر الكاذب، ورابعها وقت جواز بكراهة : هو بعد الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، وخامسها وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسعها، وسادسها وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع كما سبق في الظهر والعصر، وسابعها وقت عذر : وهو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم.









ونبه إلى أنه عن صلاة الصبح : والصبح لغة أول النهار وسميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله وأول وقتها: طلوع الفجر الثاني، وآخره: إلى طلوع الشمس، وبين هذين ستة أوقات، أولها وقت فضيلة : وهو أول الوقت وبمقدار ما يستعد ويصلي أربع ركعات، وثانيها وقت اختيار : ويمتد إلى الإسفار أي الإضاءة ، وثاثها وقت جواز بلا كراهة : ويمتد إلى الحمرة، ورابعها وقت جواز بكراهة : إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، خامسها وقت ضرورة : وهو ما إذا زالت الموانع وبقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وسادسها وقت حرمة : وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها وليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع مع غيرها لا تقديمًا ولا تأخيرًا.



