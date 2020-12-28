هشام حطب: لدينا وقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولومبية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الجمعيات العمومية هو قرار سيادى، ويجب احترامه، موضحا أن كل الدول تقوم بإجراءات احترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، والجميع يجب أن يلتزم بهذا القرار، ويحترم قرارات الحكومة، لأن هذا قانون دولتنا.





وأشار حطب، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس الذي يقدمه الاعلاميان كريمة عوض، وخيرى رمضان، إلى أن هناك محاولات للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخصوص انتخابات اتحاد كرة القدم المصري، خصوصا وأن بعض الدول تم تأجيل الانتخابات لها، مثل الهند وسلطنة عمان، إلى ما بعد البطولة الالوليمبية في طوكيو 2021.



