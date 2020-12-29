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برلمان

عائلة علمية من الدرجة الأولى.. وكيلة الشيوخ تكشف عن جانب من حياتها الاجتماعية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي - وكيلة مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
كشفت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، عن جانب من حياتها الاجتماعية، وقالت: "نشأت في أسرة متميزة وكان أول الداعمين لي والدي، الذي كان أستاذا جامعيا متخصصا في الأدب الإنجليزي، والذي بث فيّ روح التحدي والمثابرة و التفوق وكان سعيدا جدا بي و بإخوتي البنات، وقد تخرجن صيدلانية وأستاذة جامعية، فضلا عن أخي مهندس الكومبيوتر"، مضيفة: "وأعتقد أن هذا الدعم المبكر شكل رصيدا مهما لا أزال انهل منه حتى الآن".
 

وتابعت، في حوار خاص لـ "صدى البلد": "تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت عقب ذلك على الماجستير من نفس الكلية، وقد عملت عقب تخرجي مباشرة في التليفزيون المصري ما أتاح لي مساحة مهمة من العمل الإعلامي والعمل العام في وقت مبكر من العمر".
 

أما عن الجانب الأسري، فذكرت: "آمنت طيلة مشواري أن عمل المرأة رغم ما يتطلبه منها من جهد ووقت هو في النهاية لصالح بيتها وأسرتها، ولم أتصور يوما ما، تعارضا بأي شكل من الأشكال بين دوري كإعلامية ونائبة أو منخرطة في العمل العام وبين دوري كمسئولة عن أسرة وأبناء"، مشيرة إلى أنها نجحت أن تتميز بوضوح بين متطلبات كل دور وتقوم به حتى لا يجور أحدها على الآخر، وكانت دائما على وعي عميق بأن تربية أبنائها وتنشئتهم التنشئة الصالحة هو الإنجاز الأول والأهم الذي يحسب لها.


وقالت: "من هنا فإني ورغم ما حققته من نجاح في رحلتي الوظيفية والعامة، أرى أن أول ما يجب أن يتم تقييمي بناءً عليه هو نجاحي في تخريج الابن الغالي الدكتور جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، والابنة العزيزة ماريز صفوت، الحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي من جامعة قناة السويس، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف".


واختتمت: "لذلك فأنا أؤمن بشدة أن عمل المرأة يساعد على تنظيم الوقت وترتيب أولويات الأسرة". 

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