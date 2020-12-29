ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية بردين يشكون من تحويل المستشفى العام لوحدة صحية وعدم توفير طبيب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بسبب الإهمال الذى أصبح عليه مستشفى بردين العام بعد تحويلها لمركز طب أسرة لا يعمل ولا يحوي أي أجهزة لخدمة وإغاثة أهالي القرية.
 

ويقول المواطن رجب عبد الوهاب، فى رساله بعث بها لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "كان من المقرر أن مستشفى بردين العام الذي تمت إقامته منذ سنوات كثيرة، ليخدم أهالى القرية وأكثر من 50 قرية مجاورة، حيث إن أقرب مستشفى لقرية بردين يبعد أكثر من 15 كيلو "مستشفى الأحرار"، ولكن تم تحويله إلى مركز طب أسرة منذ سنوات، وأصبح لا يخدم المرضى، مما يتسبب في ضرر بالغ لصحة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم وجود طبيب"، لافتا إلى أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى بمديرية الصحة ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن. 
 
 
وناشد المسئولين بالصحة النظر إليهم بعين الرحمة، وإعادة المستشفى لأصله مستشفى للتكامل الصحى، واستغلال هذا الصرح الطبى لصالح القرية والقرى المجاورة والطرق السريعة، وتوفير دكتور لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك تصريحات الدفن عن مواطني قرية بردين، لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بصحتهم.


التواصل مع القارئ من خلال رقم 
01015748071


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى قرية ميت الفرماوى بالدقهلية يشكون انتشار القمامة فى مدخل القرية.. صور

أهالى قرية الحسينات فى قنا يناشدون التضامن الموافقة على إنشاء وحدة شئون اجتماعية

لتخفيف المعاناة عنهم.. أهالي حاجر المريس يطالبون بتوفير طبيب بديل في الوحدة الصحية

توفير طبيب فى الوحدة الصحية مطلب أهالى قرية العركى فى فرشوط

أهالي قرية الجزيرة الخضراء فى كفر الشيخ يستغيثون من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى.. صور

خوفًا من الأمراض.. أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا يناشدون المسئولين ردم ترعة المحمودية

ترشيحاتنا

بفعل مضاعفات كورونا.. حرمان سيدة من لمس مولودتها حتى ماتت

نشرة التوك شو.. أنواع اللقاحات القادمة لمصر وموعد استلامها.. إصابة 3 إعلاميين بكورونا.. ريم مصطفى: تخنت بعد العزل

الفاصوليا بـ 22 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الصلاة النارية.. 40 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها السنة الجديدة

أخبار السوشيال ميديا: متحدث الوزراء يحذر المواطنين: أكثر من نصف عائلتي أصيبوا بكورونا.. صور نادرة لـ أشرف زكي في عيد ميلاده.. ستايل جديد لـ بوسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم