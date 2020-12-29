أهالى قرية بردين يشكون من تحويل المستشفى العام لوحدة صحية وعدم توفير طبيب

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بسبب الإهمال الذى أصبح عليه مستشفى بردين العام بعد تحويلها لمركز طب أسرة لا يعمل ولا يحوي أي أجهزة لخدمة وإغاثة أهالي القرية.





ويقول المواطن رجب عبد الوهاب، فى رساله بعث بها لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "كان من المقرر أن مستشفى بردين العام الذي تمت إقامته منذ سنوات كثيرة، ليخدم أهالى القرية وأكثر من 50 قرية مجاورة، حيث إن أقرب مستشفى لقرية بردين يبعد أكثر من 15 كيلو "مستشفى الأحرار"، ولكن تم تحويله إلى مركز طب أسرة منذ سنوات، وأصبح لا يخدم المرضى، مما يتسبب في ضرر بالغ لصحة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم وجود طبيب"، لافتا إلى أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى بمديرية الصحة ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن.

وناشد المسئولين بالصحة النظر إليهم بعين الرحمة، وإعادة المستشفى لأصله مستشفى للتكامل الصحى، واستغلال هذا الصرح الطبى لصالح القرية والقرى المجاورة والطرق السريعة، وتوفير دكتور لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك تصريحات الدفن عن مواطني قرية بردين، لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بصحتهم.









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