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اقتصاد

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.14جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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